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Планшеты

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-71 %
Prestigio MultiPad PMT3137 цена
3499 руб.
999 руб.
Prestigio MultiPad PMT3137 3g
Планшет Prestigio MultiPad Wize 3137 привлекает внимание легким пластиковым корп...
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-69 %
Optima 7013 цена
3499 руб.
1100 руб.
DIGMA Optima 7013
Digma Optima 7013, купить которые можно по доступной цене — это небольшой и ...
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-40 %
Irbis TX22 цена
2499 руб.
1499 руб.
Irbis TX22
Компактный планшет с 2 симкартами, выходом в сеть 3G и GPS навигацией. IRBIS TX2...
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-50 %
DIGMA Optima 8004 цена
2999 руб.
1499 руб.
DIGMA Optima 8004M
Digma Optima 8004M, купить который можно по сниженной цене, это простой в исполь...
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-50 %
Купить Oysters T72MS
2999 руб.
1500 руб.
Oysters T72MS
Планшет Oysters 72MS создан на базе двухъядерного процессора и оснащен оперативн...
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-50 %
купить Texet 7043
2999 руб.
1500 руб.
Texet TM-7043XD
Планшет teXet TM-7043XD, купить  который можно в нашем магазине по доступно...
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-47 %
купить Beeline TAB 2
2999 руб.
1600 руб.
Beeline TAB 2
Работает со всеми симкартами МТС, Билайн, Мегафон, Yota, Tele2 Недорогой 3G план...
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-68 %
Купить планшет prestigio pmt3038 7 4gb 3g
4999 руб.
1600 руб.
Prestigio MultiPad PMT3038 3G
7ми-дюймовый планшетный ПК с разрешением 1024x600, предназначенный для активны...
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-49 %
планшет wi fi 7
3500 руб.
1800 руб.
WEXLER .TAB A720/722
Если вы раздумываете какой планшетный компьютер купить для решения повседневных ...
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-50 %
купить prestigio 7795
3599 руб.
1800 руб.
Prestigio GeoVision Tour 7795
Prestigio GeoVision Tour обеспечит вас превосходной навигацией и не даст скучать...
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-61 %
планшет prestigio 8.0
4900 руб.
1900 руб.
Prestigio 8.0 HD
Выполненный в классическом стиле планшет prestigio 8.0 HD работает под управлени...
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-37 %
купить PRESTIGIO 3017
2999 руб.
1900 руб.
PRESTIGIO MultiPad Wize 3017
Небольшая масса 7" планшета Prestigio Wize 3017 и размеры 12,18х19,22х0,895 см б...
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