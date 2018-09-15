Планшеты
999 руб.
Планшет Prestigio MultiPad Wize 3137 привлекает внимание легким пластиковым корп...
1100 руб.
Digma Optima 7013, купить которые можно по доступной цене — это небольшой и ...
1499 руб.
Компактный планшет с 2 симкартами, выходом в сеть 3G и GPS навигацией. IRBIS TX2...
1499 руб.
Digma Optima 8004M, купить который можно по сниженной цене, это простой в исполь...
1500 руб.
Планшет Oysters 72MS создан на базе двухъядерного процессора и оснащен оперативн...
1500 руб.
Планшет teXet TM-7043XD, купить который можно в нашем магазине по доступно...
1600 руб.
Работает со всеми симкартами МТС, Билайн, Мегафон, Yota, Tele2 Недорогой 3G план...
1600 руб.
7ми-дюймовый планшетный ПК с разрешением 1024x600, предназначенный для активны...
1800 руб.
Если вы раздумываете какой планшетный компьютер купить для решения повседневных ...
1800 руб.
Prestigio GeoVision Tour обеспечит вас превосходной навигацией и не даст скучать...
1900 руб.
Выполненный в классическом стиле планшет prestigio 8.0 HD работает под управлени...
1900 руб.
Небольшая масса 7" планшета Prestigio Wize 3017 и размеры 12,18х19,22х0,895 см б...